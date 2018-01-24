Первые снимки «заряженного» гиперкара Ferrari 488 GTO появились в Сети

В Сети опубликовали снимок нового итальянского суперкара Ferrari 488 GTO с самым мощным мотором V8. Опубликованный снимок не очень хорошего качества, но эксперты уверены, что на нем новый экстремальный гиперкар Ferrari 488 GTO, у которого «сердцем» станет усовершенствованный V8.

В компании для версии 488 GTO решили доработать 3,9-литровый мотор, который устанавливается в версии 488 Challenge. Благодаря доработкам он будет выдавать до 700 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что в 488 GTO будет много композитным материалов, из которыъ создадут аэродинамические элементы, капот и крышу.

Еще для снижения массы будет установлено тонкое ветровое стекло и облегченные карбон-керамические тормозные механизмы. Презентация Ferrari 488 GTO должна состоятся на автосалоне в Женеве.