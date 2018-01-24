Тюнинг-ателье TopCar показало BMW X6 с обвесом от Lumma Design

Российская тюнинг-компания показала свою версию кроссовера BMW X6 в обвесе Lumma CLR X6 R от компаний Lumma Design.

В ателье TopCar решили создать из заводского BMW X6 нечто необычное и для этого использовался эксклюзивный обвес от компании Lumma Design, которая в первую очередь специализируется на автомобилях марки BMW, а также других престижных автопроизводителей: Porsche, Mercedes-Benz и Land Rover.

На кроссовер установили аэродинамический обвес Lumma CLR X6 R и перекрасили модель в аметистовый цвет. Также в салоне премиального кроссовера установили алюминиевые педали от Lumma и эксклюзивные коврики.

Помимо этого в ателье TopCar для BMW X6 применили 22-дюймовые колесные диски и спортивную выхлопную систему. Технические характеристики модели пока не раскрываются.