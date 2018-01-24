Rimac показала новое поколение электрического гиперкара Concept Two

На Женевском автосалоне будет представлен новый электрический гиперкар от хорватской компании Rimac.

В Сети появился первый тизер концепта Concept Two, который разрабатывает компания Rimac.

Подробностей про новинку пока не раскрывают, но было сказано, что электрокар будет более комфортным и мощным, чем Rimac Concept One.

В 2011 году Rimac представила электрический Concept One, у которого была установлена силовая установка с 1240-сильной отдачей.

Эта модель способна разгонятся от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды. За все время Rimac выпустила всего 10 единиц Concept One из них 8 дорожных и 2 трековых автомобиля. Стоимость 1240-сильного гиперкара около 1 млн долларов.

