На Женевском автосалоне будет представлен новый электрический гиперкар от хорватской компании Rimac.
Rimac показала новое поколение электрического гиперкара Concept Two
24.01.2018 20:32
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В Сети появился первый тизер концепта Concept Two, который разрабатывает компания Rimac.
Подробностей про новинку пока не раскрывают, но было сказано, что электрокар будет более комфортным и мощным, чем Rimac Concept One.
В 2011 году Rimac представила электрический Concept One, у которого была установлена силовая установка с 1240-сильной отдачей.
Эта модель способна разгонятся от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды. За все время Rimac выпустила всего 10 единиц Concept One из них 8 дорожных и 2 трековых автомобиля. Стоимость 1240-сильного гиперкара около 1 млн долларов.
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