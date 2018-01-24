Как известно, для «заряженного» седана BMW M5 будет предложен пакет Competition Package, но как оказалось к пакету будет предложен еще и опциональный комплект, повышающий мощность силовой установки.

В Сети появилась информация, что седан BMW M5 получит 625-сильную версию M5 Competition Package, причем на конвейер такой вариант станет уже в апреле и в начале марта на автосалоне в Женеве пройдет презентация такой версии.

Так, мощность битурбированного 4,4-литровыого мотора с таким пакетом вырастет на 25 л.с. до 625 л.с., а показатель крутящего момента будет немного больше, чем 750 Нм.

Помимо доработки двигателя, клиенту предложат и изменения во внешности и салоне.

В частности, речь идет о более мощных тормозах, эксклюзивных колесных дисках, а в салоне будут эксклюзивные решения. Также для седана предложат иные настройки подвески.