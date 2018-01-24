За превышение скорости задержали главу компании Lotus

В Великобритании за превышение скорости был задержан глава компании Lotus Жан-Марк Жале. Как сообщают британские СМИ, генеральный директор марки был задержан за движении по дороге на новой модели марки на скорости 164 км/с, где есть ограничение до 113.

Интересно, что глава марки смог убедить судью не начислять ему штрафные баллы, а просто ограничить возможность ему управлять транспортными средствами на протяжении 30 дней.

Отмечается, что не начисление штрафных баллов позволит Жану-Марку Жале продолжать самостоятельно тестировать новые автомобили компании.

Как известно, на территории Великобритании за нарушение ПДД начисляются штрафные баллы. Их количество зависит от того, насколько грубым и серьезным было нарушение.

Если водитель набирает 12 баллов и более, то его лишают прав. Отмечается, что для глава компании уже неоднократно нарушал правила дорожного движения и за ним уже числится как минимум пять штрафных баллов.

Между тем напомним, что Lotus работает над своим новым кроссовером, подробности о котором недавно были опубликованы в Сети вместе с эскизами.