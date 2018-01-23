Новый Mercedes-Benz A-Class Sedan 2019 замечен на городских дорогах‍

Новый седан Mercedes-Benz A-Class тоже получил заряженную версию AMG A 45, об этом стало известно из последних тестов модели, которую заметили недавно в Германии.

Весной 2018 года будет представлен новый A-Class и впервые эта серия будет выпускаться в кузове седан, который к тому же будет предлагаться в «заряженной» модификации. В продажу новая генерация Mercedes-Benz A-Class появится в августе 2018 года.

Стоит отметить, что седан Mercedes-Benz A-Class получит ряд внешних изменений по сравнению с концептуальной моделью, представленной в 2015 году.

Как сообщают зарубежные профилирующие издания, в серийной версии седана рельефные линий будут плавнее по сравнению с концептом.

Всех подробностей про A-Class пока нет, но предполагается, что под капотом компактной модели будет устанавливаться новый 1,2 литровый мотор, разработанный совместно с Renault.

Также линейка двигателей будет представлена 1,4-литровым ДВС с 48-вольтовым стартер-генератором. Кроме этого ожидается, что в моторной гамме должны остаться силовые агрегаты, которые сейчас устанавливаются на текущую версию A-Class.