Новый «паркетник» DS 3 Crossback приедет в Россию в начале 2020 года

Премиальный бренд DS планирует расширить модельную линейку на российском рынке за счет нового кроссовера DS 3 Crossback. Уже известно, что в этом году появится DS 7 Crossback , о чем сообщалось ранее.

При этом оказалось, что в начале 2020 года на российском рынке появится еще и DS 3 Crossback. В дальнейшем по мере выхода новинок от DS, они будут появляться в России, о чем сообщает портал Колеса.ру, ссылаясь на представителей марки в России.

Новый кроссовер марки официально еще не был представлен и ожидается, что его премьера состоится во второй половине года.

Дизайн кроссовер будет выполнен в стилистике флагманского DS 7 Crossback, а вот его габариты будут сопоставимы с Audi Q2.

Линейка двигателей новой модели будет представлена стандартными ДВС, а позже появится гибридная и полностью электрическая версии.