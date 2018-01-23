В России в 2018 году откроются отдельные центры марки DS

В 2018 году будет открыто несколько дилерских центров молодой премиальной марки DS, часть из них появится в Москве и Петербурге.

Как сообщает портал «Колёса.ру» со ссылкой на управляющего директора Peugeot, Citroen и DS в России Александра Мигаля, на российском рынке в 2018 году появятся новые дилерские центры марки DS.

В планах автопроизводителя открыть четыре-пять DS-store.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что российское представительство концерна PSA уже ведет поиски партнеров для открытия отдельных центров DS.

Сейчас в РФ автомобили бренда DS реализуются в центрах марки Citroen, а в других странах у молодого премиального бренда уже есть отдельные шоу-румы.