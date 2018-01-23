В Сети рассекретили салон лимузина проекта «Кортеж»‍

В Сети рассекретили дизайн салона нового лимузина, разработанного в России, который будет представлен на инаугурации президента в этом году. Ранее появлялись шпионские фото лимузина и публиковали патентные изображения, благодаря чему понять как будет выглядеть лимузин можно было.

При этом фотографии салона появились в Сети впервые, а снимки оказались в распоряжении издания Авторевю.

Так, стало известно, что у модели будет цифровая приборная панель, а также информационно-развлекательная система, но без сенсорного дисплея и поддержки смартфонов, от чего отказались из-за соображений безопасности.

Что касается отделки салона, то в нем будет использоваться натуральное дерево, кожа Nappa, а также можно будет увидеть и металлические детали.

Подставок для ног в салоне не присутствует, а вот спинка заднего дивана моет быть установлена под углом 27 или 45 градусов.

Кроме этого сообщается, что седаны «Кортежа» будут оборудованы полным приводом на базе муфты, а между трансмиссией и силовым агрегатом расположится электрический двигатель, который при необходимости позволит автомобилю ехать на одной электротяге.

Для автомобиля будет доступен 4,4-литровый двигатель с двумя турбинами, мощность которого составит 600 л.с.

Кроме этого в составе моторной гаммы будет и двенадцатицилиндровый двигатель с тремя турбинами, который выдаст 860 л.с.

Пару двигателю составит девятискоростной автомат. У бронированной версии в отличие от обычного варианта будет другая подвеска, а также 20-дюймовые покрышки, которые позволят ехать автомобилю даже при простреле.