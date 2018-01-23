Mitsubishi начнет продажи нового Eclipse Cross в РФ в апреле 2018 года

Российским журналистами стали известны более точные сроки старта продаж нового кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross. Ранее сообщалось, что новинка доберется до российского рынка в первом квартале этого года, однако как стало известно Autonews.ru, продажи кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross в России стартуют в апреле.

Ближе к началу продаж будут озвучены цены и комплектации. По предварительным данным, стоимость Mitsubishi Eclipse Cross будет начинаться от 1,5 миллиона рублей.

С какой моторной гаммой новинка поступит в продажу в России неизвестно.

В целом для кроссовера доступен 1,5-литровый 163-сильный двигатель, пару которому составляет шестискоростная коробка или вариатор.

Есть в моторной гамме и модернизированный 2,2-литровый дизельный агрегат.

Напомним, что в прошлом месяце Mitsubishi в РФ возобновила производство внедорожника Pajero Sport.