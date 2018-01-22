Changan представила новый хэтчбек Eado XT с дизайном от Mazda 3

Китайский автопроизводитель провел официальную презентацию нового поколения хэтчбека Eado XT, имеющего дизайн напоминающий Mazda 3. Стоит отметить, что несмотря на небольшую популярность хэтчбеков в Китае, именно эта модель пользуется отличным спросом, а её продажи постоянно растут.

Новое поколение автомобиля имеет следующие габариты: 4505/1820/1490 мм. Расстояние между осями составляет 2 700 мм.

После смены поколения производитель предложит для хэтчбека две силовых установки. Так, клиенту будет доступен для покупки Eado XT с 1,6-литровым атмосферным мотором, мощность которого составит 125 лошадиных сил.

В паре с этим двигателем будет работать шестискоростная механика или автомат. Вторым силовым агрегатом станет турбированный бензиновый мотор с рабочим объёмом цилиндров 1,5 литра и мощностью 170 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии для этого двигателя предусмотрен семискоростной робот.