Российское подразделение компании Ford отправит на сервис свои автомобили, о чем информирует Росстандарт. Так, Ford в России отзовет 15,6 тысяч автомобилей из-за риска возгорания.

Как стало известно, под действие отзывной кампании попадают кроссоверы Kuga и минивэны C-Max, которые были реализованы на российском рынке в период с мая 2012 года по декабрь 2014 года.

В общей сложности будет отозвано 15 670 автомобилей, у которых обнаружили вероятность локального перегрева головки блока цилиндров.

Эта проблема может привести к образованию трещин и утечке масла, что в итоге может стать причиной возгорания в моторном отсеке.

Все владельцы отзывных автомобилей в ближайшее время будут проинформированы о необходимости посетить дилерский центр для проведения ремонтных работ.