«НАМИ» превратил универсал Lada Kalina в беспилотник

В НАМИ представил свой новый проект, в рамках которого был создан беспилотный автомобиль, созданные на базе дорестайлингового универсала Lada Kalina.

Информация о том, что в «НАМИ» превратили универсал Lada Kalina в беспилотник появилась на официальной страничке института в Instagram.

Помимо того, что из автомобиля сделали беспилотник, он еще оснащен полностью электрической силовой установкой.

Запас хода установки составляет 50 километров, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 120 км/ч.

Что касается беспилотной системы, то она может включать и выключать силовую установку, позволяет ехать прямо на скорости до 60 км/ч, имеет режим поворота, способна распознавать препятствия, разметку, дорожные знаки, а также в автоматическом режиме можно следовать за ведущим автомобилем.

Помимо этого автомобиль способен подавать звуковые и световые сигналы.