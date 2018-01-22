Фото обновлённого «Москвича-2141» опубликовали в Сети‍

Независимые дизайнеры подготовили компьютерную визуализацию, показав свое видение обновленного «Москвича-2141». Так, в Сети были опубликованы рендеры обновлённого «Москвича-2141».

Обновление для автомобиля действительно ранее разрабатывалось и даже были созданы первые макеты, однако данный проект так и не был реализован.

Тем не менее, художники портала Колеса.ру все же решили подготовить рендеры и показать свой вариант обновленного «Москвича-2141».

Что из этого получилось можно посмотреть на изображениях, только на которых и останется существовать обновленная модель.