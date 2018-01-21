Lamborghini планирует выпустить электрифицированного преемника Aventador

Приемник Lamborghini Aventador может получит гибридную силовую установку, и по словам представителей компании, это будет сделано для снижения уровня вредных выбросов и увеличения мощности.

Lamborghini Aventador на рынке продается уже семь лет, а в 2020 году должна появится замена этой модели, которая скорее всего получит иное название и электрический двигатель.

На автосалоне в Детройте директор исследовательского отдела Lamborghini Маурицио Реджиани, рассказал, что новый Aventador получит V12 с 800-сильной отдачей, роботизированную коробку передач и активную систему аэродинамики, которая сейчас устанавливается на Huracán Performante.

По слухам, гибридная силовая установка будет построена на базе V8 Twin-Turbo. Предполагается, что в модели может быть установлен один или два электрических двигателя, а суммарная мощность силовой установки составит около 1000 л.с.