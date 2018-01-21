Фото: Уникальный пикап Volkswagen Tristar, который так и не пошел в серию

На автосалоне в Ганновере был представлен концептуальный грузовик Tristar, который выделялся на фоне других концептов своей уникальной бортовой системой и комфортом. Грузовик Volkswagen Tristar к сожалению так и не отправился в серию.

Tristar демонстрирует развитие коммерческих моделей немецкой компании, и его построили на платформе Volkswagen T5.

Главной особенностью Volkswagen Tristar стала его универсальность, ведь в нем предусмотрели выдвижной ящик и двухэтажную бортовую систему.

В кабине грузовика также все сделано для комфорта и удобства, а это и поворотное водительское кресло, и планшетный компьютер, и даже кофеварка.

Концепт оснастили 2,0-литровым турбодизелем с 204-сильной отдачей и 7-скоростной коробкой передач.

Представленный в 2014 году Tristar демонстрировал будущий пикап Volkswagen на базе T6, но как известно подобная модель в серию так и не пошла.