Битый ЗАЗ Славута без пробега выставлен на продажу в Египте

ЗАЗ Славута очень редкий автомобиль в мире и для многих он даже неизвестен, так как эта модель доступна была исключительно на украинском рынке.

Но как оказалось лифтбэк «Славуту» можно купит на вторичном рынке в Египте.

На местном сайте по продаже подержанных автомобилей выставили на продажу ЗАЗ Славута, за который просят $1,4 тыс.

Стоит отметить, что этот автомобиль по всей видимости побывал неоднократно в мелких ДТП, ведь на его кузове можно рассмотреть несколько деформированных участков.

Но самой большой особенностью «Славуты» оказался пробег – 0 км, видимо автор объявления не стал заполнять эту графу.