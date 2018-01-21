ЗАЗ Славута очень редкий автомобиль в мире и для многих он даже неизвестен, так как эта модель доступна была исключительно на украинском рынке.
Битый ЗАЗ Славута без пробега выставлен на продажу в Египте
21.01.2018 18:01
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Но как оказалось лифтбэк «Славуту» можно купит на вторичном рынке в Египте.
На местном сайте по продаже подержанных автомобилей выставили на продажу ЗАЗ Славута, за который просят $1,4 тыс.
Стоит отметить, что этот автомобиль по всей видимости побывал неоднократно в мелких ДТП, ведь на его кузове можно рассмотреть несколько деформированных участков.
Но самой большой особенностью «Славуты» оказался пробег – 0 км, видимо автор объявления не стал заполнять эту графу.
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