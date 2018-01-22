В автосалоне Абу-Даби появилось купе Rolls-Royce Sweptail за $12,8 млн

В Объединенных Арабских Эмиратах в дилерский центр поступил двухместный Rolls-Royce Sweptail, который стоит как четыре гиперкара Bugatti Shiron.

За автомобиль, который существует в единственном экземпляре, в своем время заплатили 12,8 млн долларов. Его создали по эксклюзивному заказу для клиента, имя которого до сих пор не раскрыто.

Сейчас Sweptail находится в дилерском центре Абу-Даби.

При создании Sweptail дизайнеры Rolls-Royce тесно работали с заказчиком и консультация с клиентом велась на протяжении нескольких лет.

Благодаря этому Rolls-Royce Sweptail получил очень много необычных для этой марки элементов.



Модель создана на платформе Phantom, но с очень большими изменениями во внешнем виде.

В салоне присутствуют только самые роскошные материалы — кожа, дерево, метал и стекло.

По какой причине Rolls-Royce Sweptail сейчас находится в автосалоне неизвестно, возможно его выставили для демонстрации.