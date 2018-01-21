Как я брал машину на прокат в Лондоне

Вы бывали когда-нибудь в Лондоне? Все эти двухэтажные автобусы, телефонные будки двадцатого века, Тауэрский мост, Башня Елизаветы (Биг-Бен) Сердце Англии-одним словом. Более полутора тысяч километров квадратных — всё это занимают красоты столицы Великобритании.

Однажды мне пришло письмо красно-синего цвета, с подписью «The UK». Сначала я удивился, увидев письмо из Англии. Но, распечатав конверт и высунув оттуда содержимое, я улыбнулся. Это было письмо от моего друга из беспечного детства. Его забрали родители в Лондон, так как там жили их родственники. Из того, что было написано в письме, я понял, что мой друг — Миша, но теперь уже Майкл, — живёт недалеко от Биг-Бена. Еле разобрав его почерк, я забронировал билет на самолёт и поехал в город за покупками. Еду в Англию как никак! Приехал я домой только к девяти часам вечера. Будучи сильно уставшим и голодным, я еле как добрался до своей кровати. Как только я прилёг, моё сознание отключилось-уснул. Мне повезло с билетами — вылет на следующий день. Я проснулся рано утром и отправился на пробежку. После утренней тренировки я позавтракал и начал собирать вещи. Время два часа дня. Я уже абсолютно готов к вылету. Но самолёт у меня только в шесть часов вечера! Надо думать чем себя занять… Может в кино сходить? Да, именно так я и сделаю! Сходил я в очередной раз на какой-то триллер. Ужасный русский кинематограф! Но зато я провёл время! Приехав в аэропорт, когда я уже прошёл таможню и сделал все необходимые дела, я наконец таки сел в самолёт. Спустя четыре часа, наш авиатранспорт начал снижаться.

Наконец-то! Лондон! Поначалу, он мне показался серым, скучным и банальным. Сев в такси со словами: «Hello! Victoria Street one hundred sixty-five, please!»-я начал разглядывать красоты Лондона. Приехав по адресу, я немного начал волноваться, ведь я впервые в Англии. Я медленно зашёл в многоэтажку и начал наматывать круги внутри неё. Вскоре я услышал знакомый голос. Я обернулся и увидел Мишу. Он посмотрел на меня.»Дима?»-спросил мой друг. «Миша?!»-ответил я. И после этого недолгого разговора мы помчались друг другу навстречу со скоростью пули. Как оказалось в письме был указан адрес его работы — Магазин Мужской одежды «Moss Bross». Именно там мы и провели около шести часов, рассказывая друг другу о своём жизненном пути. Вскоре, он позвал меня к себе домой. Естественно, я согласился. Проехав несколько кварталов, мы остановились. Я зашёл к нему домой и увидел обыденную обстановку домов Англии. По скольку на дворе четвёртое января, нетрудно было догадаться, почему над камином висят носки с подарками. В доме жили ещё три человека: его жена — Джессика, сын Льюис и дочь Мишель. Жаль, что они не знали русского языка, и мне пришлось рассказывать о себе на английском. Время одиннадцать часов вечера, а мы всё ещё разговариваем. Когда я выразил своё желание поспать, Миша тут же подорвался и расстелил мне в одной из четырёх комнат. С радостью в душе и с заполненной разными мыслями головой я лёг спать.

Меня разбудил щекотливый и яркий солнечный луч, пытающийся, вероятно, сжечь мне глаза. После завтрака мы с Мишей сели и начали думать, куда поедем. Он мне сообщил, что сегодня должен приехать его английский друг, которого, как ни странно, тоже звали Майкл. Приехав на такси в аэропорт, я познакомился с ним и выразил недовольство в постоянном использовании такси. Мы сошлись на мнении, чтобы прокат машин в Лондоне весьма удобная услуга. Я порекомендовал сайт cars-scanner.com., так как он уже несколько раз вытаскивал меня из подобных ситуаций. На этом сайте выводится сразу весь список нужных вам прокатных компаний с их логотипами. К тому же цены, в сравнении с теми, которые вам скажут прямо в прокатной компании, гораздо ниже. Вы можете выбрать подходящую компанию: Avis, Budget, Hertz, National и другие. Мы заказали Renault Clio. Машина приехала в указанное время. Водителю было на вид лет тридцать — сорок. Сразу понятно — опытный. Мы отправились смотреть достопримечательности сердца Великобритании. Моё путешествие по Англии продолжалось ещё неделю, после чего я был вынужден отправиться домой, так как мой отпуск подходил к концу.

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