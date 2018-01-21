Перетяжка салона автомобиля

Проходит время, и внутреннее убранство автомобиля теряет свой привлекательный внешний вид. Конечно, здесь в основном все зависит от того, насколько аккуратным в этом отношении является владелец машины. Те водители, которые бережно относятся к автомобилю, то у них вопрос о перетяжке салона отодвигается на годы.

Когда нужна, бывает перетяжка салона?

Многие автовладельцы при покупке автомобилей не думают о том, чтобы сразу приобрести для сидений чехлы, поэтому салон через какое-то время придется освежать. Правда есть и те водители, которые сразу стараются сделать автомобилю дорогостоящий тюнинг. К примеру, узнать подробнее про перетяжку руля можно здесь https://masterpremium.ru/services/peretjazhka-salona/peretjazhka-rulja/.

Какой нужен материал?

Важным моментом здесь является выбор материала. В данном случае производится учитывать ряд факторов. Перетягивать придется не только одни сидения, но и различные плоскости, к примеру, угловые.

Что касается ткани, то она не только должна быть прочной, но и легкой при выполнении обработки. Естественно, нужно определиться и с ценой на материал.

Перетяжка кожей

Многие владельцы авто хотят иметь кожаный салон, но чтобы провести такие работы нужен большой опыт. Очень часто такой вопрос решается при использовании алькантары. Правда обрабатывать такой материл непросто, особенно это касается когда нужно обтянуть им изогнутые поверхности – его нужно будет разогревать. Иногда требуется и пропаривать.

Но алькантара имеет одно преимущество – высокая износостойкость. Здесь можно применять и другие различные материалы. К примеру, это могут быть замша и дениса. Такой материал может использоваться хорошо для отделки каких-то декоративных элементов авто.

Какие элементы салона подлежать перетяжке?

Здесь могут использоваться элементы:

Торпеда и сиденья.

Двери и руль.

Кроме того можно, конечно, купить и новые чехлы. Но если делается тюнинг салона, то отыскать для этого нужный материал весьма затруднительно. Кроме того чехлы есть возможность сшить самостоятельно, если взять выкройки со старых.

Кожа всегда ценилась с эстетической точки зрения. Более того, если перетянуть ею салон, то можно вообще забыть о трудоемком уходе за салоном. Кожа бывает устойчивой к воздействию температуры. Если даже двери машины будут закрыты, то воздух в салоне будет саморегулироваться.

Для перетяжки салона сейчас используются разные виды материалов, но чтобы все сделать качественно и надежно, нужно доверить такую работу только специалистам. Обновленный салон оказывает благоприятное влияние на настроение водителя, и он начинает по-другому относиться и к самой жизни.