Тюнеры для Mercedes-AMG S63 подготовили «мощный» пакет доработок

Тюнеры из компании IMSA для роскошного Mercedes-AMG S63 подготовили пакет доработок, который из 603-сильного седана сделает суперкар с 720-сильным мотором.

В базовом исполнении Mercedes-AMG S63 оснащается 4,0-литровым мотором V8 twin-turbo, который выдает 603 л.с. и 900 Нм крутящего момента. После применения пакета от IMSA мотор седана станет вырабатывать 720 л.с. и 990 Нм крутящего момента.

Для этого в автомобиле предлагают установить катализатор выхлопной системы из нержавеющей стали, новый турбонадув и новое программное обеспечение для блока управления двигателя. Динамические характеристики Mercedes-AMG S63 от IMSA не называют.

Стандартная модель совершает разгон от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды, соответственно доработанный седан должен на этот показатель тратить меньше времени.

Помимо технических доработок IMSA изготовила для Mercedes-AMG S63 из карбона передний сплитер, дополнительные накладки на боковые юбки, задний дифузор и спойлер. Также модель примерила эксклюзивные 21-дюймовые колесные диски.