Серийный кроссовер Bisu T6 рассекречен на шпионских фото

Созданный двумя компаниями BAIC и Yinxiang Motorcycle Group бренд Bisu, готовит к выходу серийную версию кроссовера Bisu T6. Новинка была рассекречена на шпионских фото, которые оказались в базе министерства промышленности Китая.

Кросс-купе становится четвертой моделью бренда. Габариты купеобразного кроссовера будут следующими: 4 820/1 915/1 660 мм, а размер колесной базы составит 2 815 мм.

Под капотом нового кроссовера расположится турбированный двухлитровый двигатель, мощность которого составит 197 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии будет доступна шестискоростная механическая или автоматическая коробки передач, которые будут работать с переднеприводной системой. Выход Bisu T6 ожидается в этом году.