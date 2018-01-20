Созданный двумя компаниями BAIC и Yinxiang Motorcycle Group бренд Bisu, готовит к выходу серийную версию кроссовера Bisu T6. Новинка была рассекречена на шпионских фото, которые оказались в базе министерства промышленности Китая.
Серийный кроссовер Bisu T6 рассекречен на шпионских фото
20.01.2018 16:54
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Кросс-купе становится четвертой моделью бренда. Габариты купеобразного кроссовера будут следующими: 4 820/1 915/1 660 мм, а размер колесной базы составит 2 815 мм.
Под капотом нового кроссовера расположится турбированный двухлитровый двигатель, мощность которого составит 197 лошадиных сил.
В качестве трансмиссии будет доступна шестискоростная механическая или автоматическая коробки передач, которые будут работать с переднеприводной системой. Выход Bisu T6 ожидается в этом году.
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