Спрос на новый кроссовер Mazda CX-8 продолжает расти

Новый кроссовер компании Mazda пока предлагается только в Японии, но не исключено, что его продажи в будущем стартуют и на других рынках. Недавно сообщалось, что кроссовер Mazda CX-8 пользуется ажиотажным спросом, но в компании сообщают, что спрос продолжает расти.

В продажу модель поступила более месяца назад, а его официальная презентация проходила осенью прошлого года.

Уже к старту «живых» продаж компания получила 7,3 тысячи заказов, а на текущий момент уже оформлено более 12 тысяч заказов.

Интересно, что изначально производитель планировал ежемесячно продавать 1 200 кроссоверов, но спрос оказался гораздо выше и возможно это и станет причиной, по которой компания передумает осуществлять продажи новинки только на японском рынке.

Сейчас в Японии автомобиль доступен по цене от 3 196 800 йен или чуть более 1,6 миллиона рублей.