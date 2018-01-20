Эксперты рассказали, как рост цен повлиял на решение россиян о покупке авто

В Сети уже неоднократно сообщалось, что в 2018 году из-за повышения акцизов и утилизационного сбора станут дороже новые автомобили. Эксперты полагают, что в 2018 году цены на автомобили поднимутся на 15-17%.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с «За рулем» провели опрос и узнали, как повлияет повышение цен на покупку новых машин.

Опрос был проведен в период с 12 по 18 января и в нем приняло участие 1,8 тыс. человек. Из общего количества респондентов 58% отметили, что в 2018 году не планируют покупку автомобилей.

Остальные участники оставили в анкете различные варианты ответов. Так, 38,3% участников готовы пока отложить покупку нового автомобиля, а 27% планировали покупку нового авто, но сейчас стали рассматривать вариант приобретения автомобиля с пробегом.

18% респондентов приобретут автомобиль именно тот, который изначально планировали.

Еще 9,6% участников остановятся на более дешевой модели или другой комплектации. Остальные планируют купить новый автомобиль еще до повышения цен.