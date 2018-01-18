Новый Kia Stinger сравнили с Porsche Panamera и BMW 6 Gran Coupe

Kia решила сравнить свой самый быстрый фастбек Stinger с такими давно популярными премиальными моделями как Porsche Panamera и BMW 6 Gran Coupe.

Ролик с заездами был опубликован на официальном американском канале Kia и в нем показали, как три модели выполняют разгон от 0 до 96 км/ч, проходят «змейку» и круг на треке.

Во всех заездах использовался Kia Stinger с 3,3-литровым мотором мощностью 370 лошадиных сил.

Заявлено, что эта версия фастбека может разгонятся от 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды.

Против корейской марки выступала Panamera с 3,0-литровым мотором и BMW 640i.

За рулем автомобилей были профессиональные гонщики серии Sports Car Club of America. Все результаты заездов были опубликованы в видеоролике.

Напомним, на российском рынке Kia Stinger появится в марте. Его минимальная стоимость будет 1 999 900 рублей. Также сегодня Kia сравнила седан Forte с суперкаром Lamborghini Aventador.

