Минпромторг: утилизационный сбор в 2018 году вырастет до 15%

Как известно, в этом году повысится размер утилизационного сбора на автомобили. В Министерстве промышленности уже разработали проект постановления, в котором говорится об увеличении размера утильсбора на все категории автомобилей.

На размер утилизационного сбора влияют разные факторы и в итоге в этом году утилизационный сбор вырастет в среднем на 15%, о чем рассказал журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Ранее предполагалось, что рост утильсбора вырастет до 15% в среднем, а в Минпромтроге это подтвердили.

Как сообщается, в среднем рост будет на уровне 15%, однако на легковушки с литровым двигателем утилизационный сбор может вырасти на 16%, а на модели авто, под капотом которых располагается двигатель до двух литров сбор может вырасти сразу на 90%.

При этом на автомобили с моторами до трех литров утильсбор планируется повысить на 49%, о чем сообщал ранее «Коммерсант».

Утильсбор на машины с двигателем более трех литров не изменится, на электромобили составит 14,8%, коммерческие авто – 15%, не включая машины полной массой от 2,5 до 3,5 тонн – рост на 52%.

Рост ставок на грузовики может составить 15%, а для некоторых моделей – до 130%, сообщает rns.