Модели Субару – звезды мирового автопрома

Кэндзи Кита – это имя вошло в историю мирового автопрома, так как его обладатель, который и стал основателем компании Субару отличался неимоверным энтузиазмом во всем что касалось производства автомобилей. И именно он принимал участие в разработке Р-1 – первого пассажирского авто, выпущенного под «плеядой звезд». После того как создание Р-1 подошло к своему логическому завершению, Кита, который считал, что у японской машины должно и имя быть японским, объявил конкурс на лучше название модели. Но ни одно из предложенных названий основателю не понравилось, поэтому он решил придумать имя самостоятельно. И хорошо, что Кита владел определенными познаниями в области астрономии. Как оказалось Субару – это название скопления звезд, которое сегодня ассоциируется не столько с созвездием Тельца, сколько с надежными, качественными и быстрыми автомобилями. Кстати, к сервису машин компания относится не менее «трепетно» и обеспечивает поставки запчастей во все страны, где представлены ее модели. В результате продуманной логистики все запчасти всегда доступны владельцам Субару. Причем купить их можно даже в онлайн режиме, на сайте профильного интернет магазина запчастей Megaautoparts.kiev.ua.

От французских чертежей до собственных запатентованных технологий

Компания Субару и ее основатель появились на рынке, когда производство автомобилей уже активно развивалось. Поэтому Кита решил не изобретать новый велосипед, а счел более правильным воспользоваться уже существующим наработками «коллег» из других стран. Так у французского Рено основатель Субару приобрел некоторые чертежи, которые и легли в основу первых моделей марки. Сегодня в такой «интеллектуальной помощи» специалисты японской компании не нуждаются, так как сами разрабатывают инновационные решения, позволяющие создавать машины еще более мощные, быстрые и комфортные.

Модельный ряд производителя очень обширный, но некоторые машины даже не известны отечественному потребителю, так как создавались для определенных рынков и даже под определенные нужды (для участия в гонках например). Но вот Субару Импреза наверное известна всем, так как считается одной из самых популярных. К визитным карточкам производителя так же стоит отнести кроссовер Форестер, который несмотря на свое «лесное» название, выглядит очень даже по городскому и прекрасно смотрится в джунглях мегаполиса. Кстати, Форестер начали выпускать в 1997 году, а Импрезу – в 1992.

Есть модели, такие как Exiga и Pleo, которые предназначены только для локального, то есть японского рынка. Поэтому найти их в отечественных автосалонах невозможно, как и запчасти к ним. Но ко всем остальным моделям подобрать оригинальную запчасть совсем не сложно, та как в интернет магазине Megaautoparts.kiev.ua доступны самые разнообразные детали и узлы, необходимые при проведении ремонта машины или ее тюнинга. Кстати, очень часто автовладельцы подвергают своих железных коней дополнительному тюнингу, который придает машине еще больше динамичности и спортивности.

Импреза – гордость Субару

Производитель предложил свою уникальную модель в самых разных исполнениях. Так можно выбрать Импреза хэтчбек, купе, универсал или седан. Существует несколько поколений любимой модели, каждое из которых становится еще более совершенным, причем в плане дизайна и в плен технического исполнения.

Само название модели имеет итальянское происхождение и переводится как «жажда успеха».

Машина обладает сразу несколькими уникальными качествами, которые в 2009 году позволили ей стать автомобилем года по версии журнала Wheels magazine. А в том, что касается безопасности, Импреза всегда получала самые высокие оценки на самых сложных краш тестах. Так что, покупая эту красивую и элегантную машину, вы можете быть уверены и в своей безопасности и в безопасности своих пассажиров, впрочем, как и в комфорте.

Ну а модели последнего поколения еще и гарантируют езду с ветерком, так как разработаны для участия в кольцевых изматывающих гонках, которые длятся по 24 часа и не каждая машина способна выдержать такие соревнования и проверку на прочность. Ну а у Субару ни с прочностью, ни с выносливостью, ни со скоростью проблем нет. И каждый владелец любой из моделей этого производителя может это подтвердить.