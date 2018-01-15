Британский автопроизводитель спорткаров уже несколько лет готовит свой первый кроссовер. После того как он перешел во владение китайской компании Geely, проект снова активировался и в Сети стала появляется новая информация.
Появилась новая информация о дебютном кроссовере Lotus
15.01.2018 18:00
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Несколько месяцев назад были опубликованы эскизы первого кроссовера Lotus, но после этого особо об этой модели ничего не сообщалось.
Недавно топ-менеджер британской компании Жан-Марк Галес сам рассказал подробности про модель.
Кроссовер Lotus будет конкурировать на рынке с Porsche Macan, при этом он будет легче и динамичнее чем немецкая модель, заявил Галес.
Также топ-менеджер поведал журналистам, что модель технически будет похожа на новый Volvo XC40, который построен на платформе от Geely и Volvo.
Других подробностей про модель пока нет. Также пока неясно, когда будет представлен первый предсерийный «паркетник» от Lotus.
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