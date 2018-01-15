Появилась новая информация о дебютном кроссовере Lotus

Британский автопроизводитель спорткаров уже несколько лет готовит свой первый кроссовер. После того как он перешел во владение китайской компании Geely, проект снова активировался и в Сети стала появляется новая информация.

Несколько месяцев назад были опубликованы эскизы первого кроссовера Lotus, но после этого особо об этой модели ничего не сообщалось.

Недавно топ-менеджер британской компании Жан-Марк Галес сам рассказал подробности про модель.

Кроссовер Lotus будет конкурировать на рынке с Porsche Macan, при этом он будет легче и динамичнее чем немецкая модель, заявил Галес.

Также топ-менеджер поведал журналистам, что модель технически будет похожа на новый Volvo XC40, который построен на платформе от Geely и Volvo.

Других подробностей про модель пока нет. Также пока неясно, когда будет представлен первый предсерийный «паркетник» от Lotus.