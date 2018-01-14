Составлен Топ-5 самых дешевых малоизвестных электромобилей

В Сети появился новый рейтинг, в который включили самые дешевые малоизвестные электрокары. При слове «электрокар», вероятно, многие сразу же вспоминают автомобили американской Тесла, но при этом в мире есть множество авто с электрической силовой установкой, которые стоят достаточно дешево.

Так, автомобильные эксперты подготовили рейтинг Топ-5 самых дешевых малоизвестных электромобилей и возглавляет его индийский Mahindra e-20.

Этот электрокар способен проехать на одной подзарядке до 100 км и его используют в городских условиях. На второй строчке располагается Renault Twizy, предлагаемый в том числе и в России.

За этот электромобиль просят 800 тысяч долларов и его запас хода составляет до 150 км. В тройку лидеров определили электромобиль Е-Car GD04B, имеющий запас хода 150 км, при этом его максимальная скорость составляет всего 50 км/ч.

Довольно редко на дорогах можно встретить модель ТТХ, которая по сути является электрическим скутером, но имеет крышу.

На пятое место был определен электрический грузовичок EcoTruck с максимальной скорость 50 км/ч.