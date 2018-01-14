Российский офис компании Nissan объявил о действии новых спецпредложений, которые продлятся до конца января. Так, в Nissan разработали новые кредитные предложения на свои авто в январе, в рамках программ «Простые числа» и «Простые правила».

Новые условия кредитования при классическом кредите «Простые числа» позволяют оформить в кредит автомобили Nissan Almera, Terrano и Murano с процентной ставкой семь процентов при условии оформления кредита сроком на три года.

При покупке Nissan X-Trail и Qashqai в кредит сроком на три года ставка составит от 8%.

Кредитная программа «Простые правила» с остаточным платежом действует на модели Almera, Nissan Terrano, Nissan Juke, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Nissan Murano.

«Программа «Простые правила» позволяет приобрести автомобиль более высокого класса или комплектации, оставаясь при этом в рамках запланированного бюджета, либо существенно снизить ежемесячный платеж по кредиту – до двух раз по сравнению с классическим кредитом» — говорится в сообщении компании.

Также автопроизводитель напоминает, что в этом месяце можно купить автомобили с использованием программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Больше подробностей о предложениях можно узнать у официальных дилеров марки в России.