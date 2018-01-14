Новый кроссовер Mazda CX-9 скоро будет собираться в РФ

Не секрет, что в России очень популярны автомобили японского производства, и поэтому в скором времени россияне будут иметь возможность познакомиться с новым семиместным кроссовером Mazda CX-9. Собирать такие автомобили будут на автосборочном заводе Mazda Sollers, что во Владивостоке.

Где можно больше получить информации по авто новостям?

Если вам интересна информация такого плана, то эту и другие автомобильные новости вы сможете найти на портале https://avto.place и узнать много интересного. Эта информация стала доступной благодаря тому, что Росстандарт опубликовал свою обновленную базу, где ОТТС для этой модели имеет все данные о производителе машины и всех ее технических данных. Производитель автомобиля «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус, Владивосток». Следует отметить, что еще совсем недавно в таком документе в качестве производителя числилось автосборочное предприятие Mazda, которое расположено на территории страны Восходящего солнца.

Важный момент

Несмотря на то, что российское представительство этого японского производителя на данный момент на официальном уровне еще не подтвердило планов по сборке этого автомобиля на территории России. Но, тем не менее, учитывая тот факт, что уже обновлены базы Росстандарта в конце 2017 года, то это дает повод рассчитывать на то, что уже в скором времени начнется процесс локальной сборки этого автомобиля в России.

Автомобиль уже представлен на рынке России

На сегодняшний день новая модель семиместного кроссовера CX-9 уже была представлена российским покупателям. В данном случае машина предается с мотором в 2,5 литров. У него турбонадув и мощность в 231 лошадей. Оснащен агрегат коробкой-автоматом в шесть ступеней и полным приводом. Есть сведения, что эта модель автомобиля может быть и переднеприводной. Но она будет доступна россиянам только после того, когда сборка этого авто будет во Владивостоке.

Стоимость модели

Сейчас стоимость Mazda CX-9 стартует с суммы 2 890 000 рублей за машины, которые собирались в Японии. Но если машины будут собираться на территории России, то соответственно их стоимость упадет в пределах 10-15 процентов. Сейчас в продаже только топовая версия машины под названием Executive. Ее оснастка, это:

светодиодные фары;

салон из кожи;

круиз и климат контроль;

Также эта версия имеет подогрев сидений, обогревается рулевое колесо. Оснащается агрегат камерой заднего вида, фронтальными боковыми подушками и шторами безопасности. Есть мультимедийная система и сенсорный дисплей с размером в восемь дюймов и тому подобное.

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