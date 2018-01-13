Россияне стали покупать больше подержанных автомобилей Mitsubishi

Популярность подержанных автомобилей Mitsubishi в прошлом году выросла по программе «Diamond Car». Как сообщили в компании, продажи автомобилей марки с пробегом в декабре выросли на 63% до 284 проданных экземпляров.

При этом за 12 месяцев 2017 года по программе «Diamond Car» был реализован 1 771 автомобиль, что оказалось на 15% выше результатов 2016 года, когда россияне приобрели 1,5 тысячи.

Самым успешным периодом прошлого года стал первый квартал 2017 года, когда было продано 675 моделей Mitsubishi с пробегом.

Напомним, что Diamond Car была запущена в 2016 году и по состоянию на конец 2017 года в ней принимают участие уже более 80 дилерских центра компании.