Сок лимонника — натуральный энергетик для водителей

Сок из ягод китайского лимонника с давних времен использовался в качестве натурального энергетика. Сейчас это средство активно используют люди, которые в силу своей профессии нуждаются в энергетической поддержке.Так, дальнобойщики, водители общественного транспорта, таксисты не всегда имеют возможность сделать остановку и отдохнуть, поэтому им приходится снимать усталость и восстанавливать свое нормальное самочувствие с помощью доступных методов, например, природного энерго-тоника концентрированного сока лимонника.

Как сок лимонника воздействует на организм

Сок лимонника китайского содержит большое количество полезных витаминов, антиоксидантов и микроэлементов. Именно поэтому он оказывает очень полезное воздействие на организм:

повышает работоспособность, делает человека более выносливым, сильным, активным;

естественным образом укрепляет иммунитет;

стимулирует мозговую деятельность, повышает концентрацию внимания, точность;

делает человека более стойким к стрессовым ситуациям;

нормализует половую функцию;

понижает сахар в крови;

улучшает работу сердечно-сосудистой системы;

успокаивает, делает сон крепче, продуктивнее;

восстанавливает дыхательную функцию при кислородном голодании;

ускоряет обмен веществ, приводит к уменьшению количества жировых отложений и появлению чувства легкости.

В каких случаях водителю рекомендуется пить сок лимонника китайского

Концентрированный сок лимонника можно употреблять для улучшения самочувствия при:

сильном переутомлении, пониженном артериальном давлении, снижении жизненного тонуса;

депрессивном состоянии;

наличии плохо заживающих ран, трофических язв;

снижении остроты зрения;

во время длительных и ночных рейсов, когда требуется хорошая концентрация внимания на протяжении длительного времени;

в период сезонных эпидемий вирусных, инфекционных заболеваний. Лимонник китайский улучшает иммунитет, повышает сопротивляемость организма к простудам.

Лимонник считается одним из лучших натуральных адаптогенов. Его сок помогает преодолеть различные болезни, облегчить состояние при интенсивных умственных и физических нагрузках, стрессах, природных аномалиях, одним словом, адаптироваться к неблагоприятным внешним факторам. И главное — употребление природного сока имеет очень хороший эффект, не вредит здоровью.

Основные правила употребления сока китайского лимонника

Концентрированный сок очень быстро всасывается внутренними стенками органов ЖКТ, благодаря чему полезные вещества оперативно разносятся по организму и начинают действовать.

Если человек ведет не ночной образ жизни, средство лучше принимать в первой половине дня. Бутылочку открывают, отливают определенное количество жидкости в стакан и разбавляют его водой. Дозировка сока подбирается индивидуально, кому-то достаточно четверти баночки, другому приходится принимать сразу всю бутылочку. Людям со здоровым желудком (при отсутствии язвенной болезни, гастрита) сок можно принимать в чистом виде, поэтому его можно взять с собой в рейс и всегда иметь на подхвате.

Сок ягод лимонника может вызывать привыкание, поэтому его лучше пить курсами. После месяца регулярного употребление, рекомендуется сделать небольшой перерыв. В случае необходимости курс можно повторить.

Где купить сок лимонника

Концентрат сока лимонника невозможно приобрести в обычном магазине или традиционной аптеке. Поэтому лучше всего это средство заказать в проверенном магазине «Русские корни» на странице https://magazintrav.ru/limonnik_sok их интернет-магазина.

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