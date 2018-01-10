Независимая европейская организация подвела итоги по краш-тестам автомобилей и назвала самые безопасные в своих категориях по итогам прошлого года. Так, Euro NCAP назвала самые безопасные автомобили 2017 года, которые были выбраны из более семидесяти новых моделей, представленных в прошлом году.

Всего было определено шесть самых безопасных машин в шести разных категориях. В целом представители организации отметили, что в 2017 году было немало автомобилей, получивших хорошую оценку за безопасность.

Из шести категорий в трех заняли лидирующие позиции автомобили марки Volkswagen.

Так, первое место в категории Лучший представительский автомобиль первое место оказалось за новым фастбеком Volkswagen Arteon.

Лидирующую строку среди компактных кроссоверов занял Volkswagen T-Roc.



Также первое место оказалось и за Volkswagen Polo в категории под названием самый безопасный «малый автомобиль».



В сегменте больших кроссоверов по версии Euro NCAP самым лучшим оказался шведский кроссовер Volvo XC60.



Среди компактвэнов почетное звание самого безопасного получил Opel Crossland X.



Звание безопасного автомобиля среди малых семейных авто завоевал Subaru XV/Impreza.

