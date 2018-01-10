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Эксперты составили ТОП интересных, но непопулярных автомобилей 2017 года

Новости
10.01.2018 20:57
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Некоторые машины, несмотря на свою привлекательность и надежность, не показали прекрасных результатов продаж в ушедшем году. Американские эксперты составили ТОП замечательных, но непопулярных моделей.  «Антилидером» стал Alfa Romeo 4C.

Эксперты компании MSN, опираясь на данные Good Car Bad Car, составили список интересных автомобилей, которые показали худшие результаты продаж.

Cadillac ATS — было продано 13 100 штук

 

BMW 2-series — было продано 11 737 штук

 

Mazda MX-5 Miata — было продано 11 294 штук

 

Jaguar XE — было продано 9 278 штук

 

Porsche 911 — было продано 8 970 штук

 

Alfa Romeo Giulia — было продано 8903 штук

 

Volvo S90 — было продано 7 823 штук

 

Toyota 86 — было продано 6 846 штук

 

Nissan 370Z — было продано 4 614 штук

 

Jaguar F-Type — было продано 4 108 штук

 

Porsche 718 Cayman — было продано 2800 штук

 

Mercedes-AMG GT было продано 1 608 штук

 

Nissan GT-R — было продано 578 штук

 

Alfa Romeo 4C — было продано 407 штук

 

Напомним, что ранее эксперты составили топ-10 самых непопулярных в РФ новинок 2017 года. 

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