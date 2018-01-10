Некоторые машины, несмотря на свою привлекательность и надежность, не показали прекрасных результатов продаж в ушедшем году. Американские эксперты составили ТОП замечательных, но непопулярных моделей. «Антилидером» стал Alfa Romeo 4C.
Эксперты составили ТОП интересных, но непопулярных автомобилей 2017 года
10.01.2018 20:57
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Эксперты компании MSN, опираясь на данные Good Car Bad Car, составили список интересных автомобилей, которые показали худшие результаты продаж.
Напомним, что ранее эксперты составили топ-10 самых непопулярных в РФ новинок 2017 года.
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