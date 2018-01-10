Эксперт рассказал, почему опасно прогревать машину зимой

Основная масса современных автомобилей оснащена инжектроной системой подачи топлива в цилиндры двигателя и она позволяет прогревать автомобиль во время движения на небольшой скорости.

Устаревшие карбюраторные системы не позволяли такого делать поэтому и требовали прогрева двигателя в холодное время года.

Также автоэксперт отметил, что современные автомобили быстрее прогреваются до рабочей температуры во время езды, чем в период простоя.

Опасность прогрева машины заключается в том, что есть вероятность попадания бензина в машинное масло, а это в свою очередь сокращает срок службы двигателя.

