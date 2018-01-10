YouTube-блогер Джейсон Фенске рассказал, почему зимой опасно прогревать машину.
Эксперт рассказал, почему опасно прогревать машину зимой
10.01.2018 09:40
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Основная масса современных автомобилей оснащена инжектроной системой подачи топлива в цилиндры двигателя и она позволяет прогревать автомобиль во время движения на небольшой скорости.
Устаревшие карбюраторные системы не позволяли такого делать поэтому и требовали прогрева двигателя в холодное время года.
Также автоэксперт отметил, что современные автомобили быстрее прогреваются до рабочей температуры во время езды, чем в период простоя.
Опасность прогрева машины заключается в том, что есть вероятность попадания бензина в машинное масло, а это в свою очередь сокращает срок службы двигателя.
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