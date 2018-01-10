Эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили в Петербурге

Российские аналитики из Автостат провели исследование по продажам дизельных автомобилей в Северной столице. По данным аналитиков, за 11 месяцев прошлого года в Санкт-Петербурге было реализовано почти девять тысяч автомобилей с дизельной силовой установкой.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года результат оказался на восемь процентов выше. Самой востребованной дизельной моделью в Петербурге стал кроссовер Renault Duster, который был продан в количестве 564 единиц, что на 15% больше.

Второй результат показал немецкий кроссовер BMW X5, реализованный в количестве 546 единиц, что на 30 процентов больше.

Третьим самым популярным автомобилем с дизельным двигателем стал Toyota Land Cruiser Prado. Его продажи за 11 месяцев 2017 года составили 487 ед., что на семь процентов меньше.

BMW 5-Series (443 шт.; +18%) и Volvo XC60 (398 шт.; -13%) оказались в первой пятерке, а во второй пятерке расположились следующие модели:

KIA Sorento (385 ед.; +57%)

Hyundai Santa Fe (372 ед.; +69%)

Toyota Land Cruiser (370 ед.; -23%)

Volkswagen Tiguan (340 ед.; рост в 42,5 раза)

Mercedes-Benz GLC-Klasse (325 ед.; +1%).

Напомним, что ранее были названы самые востребованные дизельные автомобили в Москве.