В сети Интернет распространили фотографии уникального в своем роде автомобиля, который по сути является Peugeot 407 Coupe, но имеет детали от ГАЗ-21 «Волга».
В Сети появились фото уникального «гибрида» купе Peugeot 407 и «Волги»
10.01.2018 16:59
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Этот автомобиль попытались сделать максимально схожим с Волгой, а за основу его взяли купе Peugeot 407 Coupe.
Судя по опубликованным фото, над автомобилем работали достаточно длительное время.
Известно, что в движение эту машину приводит трехлитровый шестицилиндровый двигатель, мощность которого составляет 211 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии предлагается автоматическая коробка передач.
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