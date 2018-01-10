В Сети появились фото уникального «гибрида» купе Peugeot 407 и «Волги»

В сети Интернет распространили фотографии уникального в своем роде автомобиля, который по сути является Peugeot 407 Coupe, но имеет детали от ГАЗ-21 «Волга».

Этот автомобиль попытались сделать максимально схожим с Волгой, а за основу его взяли купе Peugeot 407 Coupe.

Судя по опубликованным фото, над автомобилем работали достаточно длительное время.

Известно, что в движение эту машину приводит трехлитровый шестицилиндровый двигатель, мощность которого составляет 211 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии предлагается автоматическая коробка передач.

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