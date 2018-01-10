Определением лучшего автомобиля года для геев занималась организация Ledorga, которая и организовала такую премию. Ежегодный конкурс, который проводится с 2005 года, носит название European Gay Car of the Year.
Лучшим автомобилем для геев 2017 года стал Mercedes-Benz E-класса
10.01.2018 16:53
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Организаторы конкурса из Франции постоянно проводят различные мероприятия для геев, которые увлекаются винтажными автомобилями. Кроме того, они основали свою премию «Лучшийавтомобиль года для геев». Определение лучшего происходит путем голосования, а выбирают победителя из новинок, которые вышли на рынок в период с 1 января по 31 декабря каждого года. О том, что Mercedes-Benz E-класса стал победителем премии в 2018 году сообщается на сайте Ledorga.
Напомним, что ранее Mercedes снял рекламу с участием гейской пары.
В 2017 году лидером премии стал FIAT 124 Spider, а годом ранее самым «гейским» автомобилем французы признали Mazda MX-5.
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