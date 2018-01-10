Лучшим автомобилем для геев 2017 года стал Mercedes-Benz E-класса

Определением лучшего автомобиля года для геев занималась организация Ledorga, которая и организовала такую премию. Ежегодный конкурс, который проводится с 2005 года, носит название European Gay Car of the Year.

Организаторы конкурса из Франции постоянно проводят различные мероприятия для геев, которые увлекаются винтажными автомобилями. Кроме того, они основали свою премию «Лучшийавтомобиль года для геев». Определение лучшего происходит путем голосования, а выбирают победителя из новинок, которые вышли на рынок в период с 1 января по 31 декабря каждого года. О том, что Mercedes-Benz E-класса стал победителем премии в 2018 году сообщается на сайте Ledorga.

Напомним, что ранее Mercedes снял рекламу с участием гейской пары.

В 2017 году лидером премии стал FIAT 124 Spider, а годом ранее самым «гейским» автомобилем французы признали Mazda MX-5.