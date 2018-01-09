«GM-АвтоВАЗ» до конца января продает Chevrolet Niva на 20 тыс. дешевле

Скидки на покупку внедорожника Шевроле Нива предлагают по новому спецпредожению, получившему название «На улице минус 20». Запущена эта акция с 1 января и продлится по 31 января.

Так, GM-АвтоВАЗ до 31 января продает Chevrolet Niva на 20 тыс. в рамках акции «На улице минус 20». Эта акция распространяется на автомобили, которые были поставлены дилерам в 2017 году.

В дополнении к этой скидке можно получить другую по программе трейд-ин или автокредитования через банк-партнера.

Напомним, что ранее «GM-АвтоВАЗ» сообщил о повышении цен на внедорожник Chevrolet Niva с 1 января и это уже новое удорожание, так как с 1 декабря автомобиль прибавил в цене пять тысяч рублей.

После удорожания Chevrolet NIVA в комплектации L доступен по цене от 608 тысяч рублей, что на десять тысяч рублей дороже.

Самая дорогая версия модели получила ценник 770 900 рублей. За эти деньги дилеры предложат автомобиль в исполнении GLC Special Edition, SE.

Еще с первого января увеличен гарантийный пробег на Chevrolet NIVA до 50 тысяч километров или два года.