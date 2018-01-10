Немецкий автопроизводитель продолжает подогревать интерес к новому поколению популярного внедорожника, публикуя тизеры. Пока в компании показывают тизерные изображения, в Сети внедорожник уже был рассекречен на официальных изображениях, оказавшихся в распоряжении зарубежных изданий.
Mercedes-Benz опубликовала новый тизер внедорожника G-Class
10.01.2018 08:49
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Впрочем, сегодняшний тизер анонсирует презентацию нового G-Class, которая состоится на автосалоне в Детройте в середине января.
Согласно официальной информации, новая генерация G-Class будет еще более внедорожной, чем предшественник.
У модели появится новая независимая задняя подвеска и реечное рулевое управление. По заявлению автопроизводителя G-Class нового поколения способен будет преодолеть 100-процентный подъем в 45%.
Также сообщается, что первыми на конвейер станут версии внедорожника, оснащенные бензиновыми силовыми установками.
Все подробности об автомобиле станут известны совсем скоро.
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