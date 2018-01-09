Skoda объявила о спецпредложениях на покупку своих моделей в январе

C 2018 года чешский автопроизводитель начал предоставлять дополнительные скидки на свои автомобили, собранные на российском заводе.

С 1 января на Skoda Rapid, Octavia и Yeti, произведенные в РФ действует дополнительная скидка в размере 10% по программам льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Кредит на покупку вышеперечисленных авто можно оформить через ООО «Фольксваген Банк Рус» на срок от 12 до 60 месяцев.

Также с 1 января начали действовать и другие спецпредложения на модели Skoda. Так, на Octavia можно получить дополнительную выгоду до 155 тысяч рублей, а для Superb и Yeti скидка может составить до 225 тысяч рублей и 240 тысяч. рублей соответственно.

Еще автопроизводитель для своих клиентов с нового года начал предоставлять выгодные кредитные предложения с процентной ставкой от 8,9% годовых.