На открывшейся 9 января выставке потребительской электроники CES, проходящей в Лас-Вегасе, компания KIA провела презентацию электрического кроссовера KIA Niro EV.
KIA в Лас-Вегасе представила электрический кроссовер Niro EV
09.01.2018 16:50
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Помимо электрокроссовера производитель демонстрировал и другие технологии. На выставке KIA Niro EV дебютировал в качестве концепта будущего.
Вместе с тем представители компании напомнили о намерении к 2025 году выпустить еще гибридные и электрические модели, которых в итоге в модельном ряду будет 16.
Дизайн представленного концепта был создан специалистами компании в Южной Корее. Электрокар получил современные системы, в числе которых система обнаружения пешехода или велосипедиста.
Концепт оснастили 204-сильным электромотором. Заявленный запас хода на одной подзярядке составляет 383 километра.
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