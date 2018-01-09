KIA в Лас-Вегасе представила электрический кроссовер Niro EV

Помимо электрокроссовера производитель демонстрировал и другие технологии. На выставке KIA Niro EV дебютировал в качестве концепта будущего.

Вместе с тем представители компании напомнили о намерении к 2025 году выпустить еще гибридные и электрические модели, которых в итоге в модельном ряду будет 16.

Дизайн представленного концепта был создан специалистами компании в Южной Корее. Электрокар получил современные системы, в числе которых система обнаружения пешехода или велосипедиста.

Концепт оснастили 204-сильным электромотором. Заявленный запас хода на одной подзярядке составляет 383 километра.