Буферный элемент автомобиля

Кузов любого транспортного средства состоит из множества деталей, каждая из которых выполняет свою определенную функцию. Бампер относится к разряду буферных элементов автомобиля, так как его основное предназначение – защита корпуса машины от повреждений. Деталь сконструирована таким образом, чтобы при столкновениях первой брать на себя удар и гасить большую часть его силы. Таким образом, независимо от причины и последствий дорожно-транспортного происшествия, бамперы есть и будут «расходным материалом» любого транспортного средства. Если вам не посчастливилось стать участником ДТП в Санкт-Петербурге, и срочно необходим ремонт бамперов, обратитесь за помощью в мастерскую КУЗОВЩИК. Мы с радостью поможем вам ликвидировать любые последствия дорожно-транспортного происшествия и вернем автомобилю первозданный вид.

Кто мы такие?

СТО КУЗОВЩИК (http://kuzovnoi-remont-spb.ru/) не так давно развернула свою профессиональную деятельность на территории СПб. Тем не менее, благодаря честной и ответственной работе, лояльному отношению к каждому уважаемому клиенту, а также оперативности и профессиональной находчивости, мы в кратчайшие сроки добились всеобщего признания и безупречной репутации на отечественном пространстве. На данный момент, через наши боксы прошли более 9000 автомобилей самых разных моделей, марок, класса, типа кузова, года выпуска и т.д. И теперь мы можем с уверенностью заявить, что предоставляем самые качественные услуги восстановления автомобилей после ДТП в Петербурге и Ленинградской области. Если вас постигла неудача, не спешите отчаиваться – один звонок, и мы приступим к решению любой задачи. От вас требуется лишь прибыть в мастерскую для оценки стоимости ремонта.

Мы производим комплексное восстановление, то есть можем справиться с любыми поломками и повреждениями даже после самых массивных ДТП. В спектр наших услуг входит:

Восстановление геометрии кузова на стапеле;

Ремонт пластиковых запчастей;

Рихтовка металлических кузовных деталей;

Замена деталей, не подлежащих ремонту;

Установка автостекол и новой оптики;

Покраска любым из существующих способов (в том числе, и локальная покраска переходом);

Ремонт механических узлов, проводки, автомобильной техники, механизмов, электроприборов и других «внутренностей» автомобиля;

Косметические работы (полировка, нанесение аэрографии);

Подготовка автомобиля к продаже;

Выкуп авто, неподлежащего восстановлению, на запчасти.

Становясь нашим клиентом, вы можете быть уверены в том, что в любом случае получите квалифицированную помощь. Мы всегда находим оптимальный выход из ситуации! Так что спешите связаться с нами прямо сейчас – мы с нетерпением ждем ваших заявок. Для того, чтобы оформить заявку на осмотр степени повреждений, достаточно лишь позвонить нам по телефонам, указанным в разделе «Контакты». Старший мастер даст вам наиболее достоверную консультацию по любым вопросам.

Что представляет собой ремонт бампера?

Так как бампер – деталь пластиковая, рихтовать и выправлять его невозможно. Пластиковые запчасти армируются, шпатлюются и окрашиваются заново (целиком или локально). Первым делом, по приезду в мастерскую, специалисты осматривают повреждения и выносят вердикт. Если деталь не подлежит ремонту, ее необходимо заменить. Но не переживайте – мы сотрудничаем не только с официальными дилерами, но также с неофициальными поставщиками неоригинальных запчастей, а также с рынками разборок. Так что мы непременно подберем вам подходящую деталь кузова по доступной стоимости. Если же ремонт возможно провести, мы все равно даем выбор. Произвести замену с имеющейся деталью гораздо быстрее, к тому же она в любом случае будет крепче. Если вы не хотите ждать или обеспокоены вопросами безопасности собственного авто в будущем, можно установить новую запчасть даже если бампер пригоден к дальнейшему использованию.

Кстати, вы можете самостоятельно определить примерную стоимость ремонта, рассчитав ее при помощи удобного онлайн-калькулятора на сайте. Для этого достаточно лишь ввести данные в соответствующие окна. Кроме того, вы можете заказать бесплатную услугу оценки стоимости ремонта по фотографии. В случае с бампером, очень велика вероятность совпадения предварительной и фактической цены ремонта.