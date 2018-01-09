CES 2018: Hyundai представила новый водородный кроссовер Nexo

Компания Hyundai на выставку потребительской электроники решила привезти свой новый кроссовер Nexo. Эта модель в дальнейшем сменит водородный Hyundai Tucson Fuel Cell.

В Лас-Вегасе на выставке CES 2018 корейский автопроизводитель показал новый водородный автомобиль, который поступит в продажу уже в текущем году.

Сейчас у Hyundai есть водородный Tucson Fuel Cell, но в 2018 году его снимут с производства.

Новый Hyundai Nexo получил размеры: 4 671 мм — длина, 1 859 мм — ширина и 1 630 мм в высота, а колесная база новинки составляет 2 789 мм.

Это во всех отношениях больше, чем водородный Tucson. Силовая установка водородного автомобиля выдает 163 лошадиных силы, а на полной заправке баков Nexo способен проехать почти 600 километров.