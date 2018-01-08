Продажи нового кросс-купе Haval H6 Coupe‍ в КНР стартуют в феврале

Китайская компания Haval анонсировала продажи нового купеобразного кроссовера на китайском рынке. Как рассказали представители компании, новое кросс-купе Haval H6 Coupe станет доступно для покупки в феврале 2018 года.

О стоимости и комплектациях новинки будет объявлено накануне продаж.

Автомобиль позиционируется как модель 2019 модельного года и в отличие от предшественника он получил новую решетку радиатора, головную оптику со светодиодной технологией, а также новый передний и зданий бамперы.

Моторная гамма будет представлена полуторалитровым 169-сильным мотором и двухлитровым агрегатом мощностью 163 л.с.

В качестве трансмиссии будет доступен семискоростной робот с двумя сцеплениями, которые будет работать с передне- и полноприводной системами.