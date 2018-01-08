В Украине снижаются продажи подержанных автомобилей

В соседнем государстве стали падать продажи подержанных автомобилей и как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», продажи легковых подержанных автомобилей просели на 4%.

По данным российских аналитиков, в Украине за 11 месяцев прошлого года было продано 671,6 тыс. единиц авто с пробегом, а это оказалось на 4% ниже чем в позапрошлом году.

Самой популярной маркой на рынке подержанных автомобилей в Украине по-прежнему остается LADA.

Её доля составляет 20% и за отчетный период было продано 131,3 тыс. ед., что на 12,5% меньше чем в 2016 году.

На втором месте Volkswagen – 44,3 тыс. ед. (+16,5%), замыкает тройку ZAZ с результатом 38,8 тыс. ед. (-7%).

Аналитики отмечают, что спрос на подержанные авто в Украине упал из-за роста продаж новых автомобилей, ведь за 11 месяцев 2017 года прирост продаж новых легковых авто составил 25%.