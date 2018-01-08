Volkswagen снизил цены на 7-местный кроссовер Tiguan для США

На американском рынке немецкий автопроизводитель решил снизить стоимость на семиместный кроссовер Volkswagen Tiguan с целью привлечения большего количества клиентов.

Так, в минимальной комплектации кроссовер с передним приводом подешевел на 600 долларов или 34 560 рублей.

Теперь цена кроссовера в базовом исполнении составляет 25 495 долларов или 1 468 512 рублей. Также подешевели до 1 460 долларов (84 тыс. руб.) и другие комплектации модели за исключением топового исполнения.

Самая дорогая комплектация все также стоит 37 150 долларов или 2, 13 миллиона рублей.

Напомним, что семиместный Tiguan в США доступен с двухлитровым бензиновым мотором, оснащенным турбиной, который выдает 184 лошадиных силы мощности и работает в паре с восьмискоростным автоматом.

Напомним, что недавно были названы цены на Tiguan AllSpace‍ в Великобритании.