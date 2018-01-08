Немецкий автопроизводитель в январе начнет проведение новой отзывной компании, которая затронет автомобили трех моделей, реализованных на территории США. Так, Mercedes-Benz отзовет 8 700 автомобилей AMG GT, G550 4×4² и Maybach S600.

Сервисная кампания может затянутся на два или три месяца. В общей сложности на ремонт будет отправлено 8 700 автомобилей, а среди моделей окажутся Mercedes-Benz GLE, GLS и S-Class, в том числе Mercedes-AMG GT и Maybach S600.

У автомобилей 2017 и 2018 модельного года обнаружили дефекты в замках на левых задних дверях. Этот дефект может привести к тому, что двери закрываются не полностью.

Помимо этой проблемы в автомобилях Mercedes-Benz GLC есть необходимость проведения корректировки передних фар, а во внедорожниках G550 4×4² нашли ошибку блока управления двигателем, которая приводит к занижению заявленной мощности.