Эксперты россиянам советуют покупать автомобили в начале года

Несмотря на все благоприятные экономические прогнозы, эксперты советуют россиянам покупать автомобили в начале года.

Специалисты посоветовали россиянам не тянуть с покупкой нового автомобиля и по возможности его приобрести в начале 2018 года.

Это связано в первую очередь с повышением акцизов на мощные автомобили.

Пока автопроизводители распродают прошлогодние запасы и цены на автомобили будут держатся на уровне 2017 года, но уже весной стоимость автомобилей может подняться на 10-17% в зависимости от модели.

Ранее сообщалось, что акцизные сборы на новые автомобили‍ повысили в России с 1 января.

Сегодня уже сообщалось, что компания «УАЗ» подняла цены на ряд своих автомобилей‍. Ранее «АвтоВАЗ» поднял цены на все модели Lada в среднем на 15 тыс. рублей,